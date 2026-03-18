Сенегал оспорит техническое поражение в финале Кубка Африки

В финале Кубка африканских наций 18 января в столице Марокко Рабате в компенсированное время был назначен пенальти в ворота Сенегала за фол на Браиме Диасе. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись после уговоров лидера команды Садьо Мане. Браим Диас не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, основное время закончилось нулевой ничьей, а в дополнительное время победный гол забил Пап Гейе.