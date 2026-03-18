Сенегал оспорит техническое поражение в финале Кубка Африки

Федерация футбола Сенегала намерена подать апелляцию на решение Конфедерации африканского футбола (КАФ) о присуждении сборной Марокко победы в Кубке Африки-2025.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Федерация футбола Сенегала объявила о намерении обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Африканской конфедерации футбола, которая присудила сборной техническое поражение в финале Кубка Африки и лишила ее титула, сообщает пресс-служба организации.

«Федерация осуждает несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое решение, дискредитирующее африканский футбол. В целях защиты своих прав и интересов сенегальского футбола федерация в кратчайшие сроки инициирует процедуру обжалования в CAS», — сказано в заявлении.

В финале Кубка африканских наций 18 января в столице Марокко Рабате в компенсированное время был назначен пенальти в ворота Сенегала за фол на Браиме Диасе. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись после уговоров лидера команды Садьо Мане. Браим Диас не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, основное время закончилось нулевой ничьей, а в дополнительное время победный гол забил Пап Гейе.

Однако после финала Федерация футбола Марокко подала протест. КАФ сочла действия сенегальской команды нарушением — футболисты покинули поле и отсутствовали более десяти минут. На этом основании 17 марта Сенегалу засчитали техническое поражение, а титул чемпиона Африки перешел к сборной Марокко.