Сенегал оспорит техническое поражение в финале Кубка Африки

Федерация футбола Сенегала объявила о намерении обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Африканской конфедерации футбола, которая присудила сборной техническое поражение в финале Кубка Африки и лишила ее титула, сообщает пресс-служба организации.
«Федерация осуждает несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое решение, дискредитирующее африканский футбол. В целях защиты своих прав и интересов сенегальского футбола федерация в кратчайшие сроки инициирует процедуру обжалования в CAS», — сказано в заявлении.
В финале Кубка африканских наций 18 января в столице Марокко Рабате в компенсированное время был назначен пенальти в ворота Сенегала за фол на Браиме Диасе. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись после уговоров лидера команды Садьо Мане. Браим Диас не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, основное время закончилось нулевой ничьей, а в дополнительное время победный гол забил Пап Гейе.
Однако после финала Федерация футбола Марокко подала протест. КАФ сочла действия сенегальской команды нарушением — футболисты покинули поле и отсутствовали более десяти минут. На этом основании 17 марта Сенегалу засчитали техническое поражение, а титул чемпиона Африки перешел к сборной Марокко.