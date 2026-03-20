Сборная России по футболу объявила состав на матчи с Никарагуа и Мали

В список вошел 31 футболист, в том числе вратарь «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин.
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен‑Жермен», Франция), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).
Полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо» Москва), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба — «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).
Таким образом, впервые за сборную России могут сыграть полузащитник «Балтики» Максим Петров и нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе.
Изначально в расширенный список сборной входили 40 футболистов. В итоговый состав не попали Даниил Денисов, Игорь Дмитриев (оба — «Спартак»), Артем Карпукас, Александр Руденко (оба — «Локомотив»), Максим Осипенко, Иван Сергеев (оба — «Динамо» Москва), Кирилл Данилов (ЦСКА), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США) и Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания).
27 марта сборная России в Краснодаре сыграет против Никарагуа. 31 марта национальная команда в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали. В рейтинге сборных ФИФА Россия занимает 36-е место, Мали — 54-е, Никарагуа — 131-e.