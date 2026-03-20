Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.52
П2
1.77
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.19
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.16
П2
3.85
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.16
П2
13.00
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.75
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
3
:
Болонья
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
4
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
АЗ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Риека
1
П1
X
П2

Сборная России по футболу объявила состав на матчи с Никарагуа и Мали

РФС объявил окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Никарагуа и Мали в конце марта.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

В список вошел 31 футболист, в том числе вратарь «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен‑Жермен», Франция), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо» Москва), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба — «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

Таким образом, впервые за сборную России могут сыграть полузащитник «Балтики» Максим Петров и нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе.

Изначально в расширенный список сборной входили 40 футболистов. В итоговый состав не попали Даниил Денисов, Игорь Дмитриев (оба — «Спартак»), Артем Карпукас, Александр Руденко (оба — «Локомотив»), Максим Осипенко, Иван Сергеев (оба — «Динамо» Москва), Кирилл Данилов (ЦСКА), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США) и Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания).

27 марта сборная России в Краснодаре сыграет против Никарагуа. 31 марта национальная команда в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали. В рейтинге сборных ФИФА Россия занимает 36-е место, Мали — 54-е, Никарагуа — 131-e.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
