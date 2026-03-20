В сборной России объяснили, зачем вызвали пять вратарей

В итоговый состав сборной вошли Матвей Сафонов («Пари Сен‑Жермен», Франция), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Максим Бориско («Балтика»).
Для Бориско это первый вызов в сборную России. Адамов и Митрюкшин ранее уже вызывались в национальную команду, но пока не провели за нее ни одного матча.
«Во-первых, решили оставить всех вратарей из расширенного списка, потому что все пятеро играют в этом году стабильно хорошо. Выделить кого-то очень сложно. Во-вторых, есть два варианта использования голкиперов в этих матчах. Трое из них еще ни разу не выходили на поле в составе сборной. Есть желание дать по возможности кому-то из них дебютировать на этом мартовском сборе. Окончательное решение будет принято в течение двух-трех дней после обсуждения с главным тренером Валерием Георгиевичем Карпиным», — сказал Кафанов.
27 марта сборная России в Краснодаре сыграет против Никарагуа. 31 марта национальная команда в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали. В рейтинге сборных ФИФА Россия занимает 36-е место, Мали — 54-е, Никарагуа — 131-e.