У Рафиньи случился рецидив старой травмы бедра

Полузащитник «Барселоны» Рафинья получил травму двуглавой мышцы правого бедра во время товарищеского матча за сборную Бразилии против Франции (1:2). Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в четверг в Фоксборо (США). 29-летний бразилец был заменен в перерыве матча. Сегодня он пройдет углубленное медицинское обследование, которое позволит определить степень повреждения и сроки восстановления.

Если у Рафиньи подтвердится разрыв мышцы, то он наверняка пропустит матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» 8 и 14 апреля. При этом меньшая степень повреждения также ставит под вопрос его участие в этих матчах.

В начале сезона Рафинья выбыл на два месяца из-за травмы бедра, пропустив в общей сложности 13 матчей. В феврале по аналогичной причине он пропустил две недели.

В этом сезоне Рафинья провел 31 матч за «Барселону», в которых забил 19 мячей и отдал восемь голевых передач.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Реала» на четыре очка. В субботу, 4 апреля, каталонцы на выезде сыграют против «Атлетико».