Матч России и Мали рассудит бригада из Узбекистана

Встречу между Россией и Мали рассудит Рустам Лутфуллин из Узбекистана.
Рустаму Лутфуллину будут помогать его соотечественники — ассистенты рефери Санжар Шаюсупов и Акмал Гиесов. Резервным арбитром стал россиянин Алексей Сухой, говорится в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС).
34-летний Лутфуллин, работает на матчах узбекского чемпионата и Кубка страны, а также на международной арене. В 2025 году он работал судьей на групповом этапе чемпионата мира U17, отработав на трех матчах. Годом ранее рефери отработал на четырхе встречах группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира.
Напомним, 27 марта сборная России провела товарищеский матч с Никарагуа в Краснодаре. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Лечи Садулаев (3-я минута), Константин Тюкавин (45+3, с пенальти) и Александр Головин (83). У национальной команды Никарагуа отличился Оскар Асеведо (16).
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Мали располагается на 54-й позиции.