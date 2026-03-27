Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

КРАСНОДАР, 27 мар — РИА Новости. Сборная России по футболу обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре.
Встреча на стадионе «Краснодара» в присутствии 31 625 зрителей завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Лечи Садулаев (3-я минута), Константин Тюкавин (45+3, с пенальти) и Александр Головин (83). У команды Никарагуа отличился Оскар Асеведо (16).
На 47-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник сборной Никарагуа Кристиан Рейес.
За сборную России в матче дебютировали вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин, нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе и полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров.
Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская национальная команда располагается на 36-й строчке.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
84988
16′
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо
64′
7
Бэнси Эрнандес
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
