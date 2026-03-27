Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
28.03
Енисей
:
Уфа
П1
2.13
X
3.18
П2
3.76
Футбол. Первая лига
28.03
Волга
:
Спартак Кс
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
28.03
Нефтехимик
:
Шинник
П1
2.21
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Первая лига
28.03
Факел
:
КАМАЗ
П1
1.74
X
3.48
П2
5.36
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче в Краснодаре.

Источник: Спорт РИА Новости

КРАСНОДАР, 27 мар — РИА Новости. Сборная России по футболу обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре.

Встреча на стадионе «Краснодара» в присутствии 31 625 зрителей завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Лечи Садулаев (3-я минута), Константин Тюкавин (45+3, с пенальти) и Александр Головин (83). У команды Никарагуа отличился Оскар Асеведо (16).

На 47-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник сборной Никарагуа Кристиан Рейес.

За сборную России в матче дебютировали вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин, нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе и полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров.

Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская национальная команда располагается на 36-й строчке.

С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
84988
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше