Глушенков назвал лучшего футболиста сборной России в XXI веке

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков выбрал лучшего футболиста национальной команды в XXI веке.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Глушенков считает защитника ЦСКА Данила Кругового лучшим игроком сборной России.

— Лучший футболист сборной России в XXI веке и почему?

— Данил Круговой. У него очень хороший удар.

— Футболист сборной России, на чьей игре ты рос?

— Андрей Аршавин.

— Если брать легенд сборной России, с кем ты можешь себя сравнить по характеру?

— Не знаю. Не люблю себя ни с кем сравнивать, пусть это другие люди делают, — приводит слова Глушенкова «Советский спорт».

27-летний Круговой дебютировал в составе сборной России в сентябре 2022 года. Всего за национальную команду футболист провел 10 товарищеских матчей, в которых отметился 8 результативными передачами.

Напомним, 27 марта сборная России провела товарищеский матч с Никарагуа в Краснодаре. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1.

31 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» российские футболисты сыграют против сборной Мали. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Мали располагается на 54-й позиции.

Встречу Россия — Мали рассудит судейская бригада из Узбекистана во главе с Рустамом Лутфуллиным.


Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше