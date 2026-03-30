Глушенков назвал лучшего футболиста сборной России в XXI веке

Глушенков считает защитника ЦСКА Данила Кругового лучшим игроком сборной России.
— Лучший футболист сборной России в XXI веке и почему?
— Данил Круговой. У него очень хороший удар.
— Футболист сборной России, на чьей игре ты рос?
— Андрей Аршавин.
— Если брать легенд сборной России, с кем ты можешь себя сравнить по характеру?
— Не знаю. Не люблю себя ни с кем сравнивать, пусть это другие люди делают, — приводит слова Глушенкова «Советский спорт».
27-летний Круговой дебютировал в составе сборной России в сентябре 2022 года. Всего за национальную команду футболист провел 10 товарищеских матчей, в которых отметился 8 результативными передачами.
Напомним, 27 марта сборная России провела товарищеский матч с Никарагуа в Краснодаре. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1.
31 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» российские футболисты сыграют против сборной Мали. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Мали располагается на 54-й позиции.
Встречу Россия — Мали рассудит судейская бригада из Узбекистана во главе с Рустамом Лутфуллиным.