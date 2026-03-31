Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.30
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.40
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
3.83
X
3.50
П2
2.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.34
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Беллингем не сыграет за Англию в матче с Японией

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем пропустит товарищеский матч с национальной командой Японии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Англия встретится с Японией во вторник, 31 марта, на стадионе «Уэмбли».

«С Джудом мы не будем рисковать, потому что он восстанавливается после мышечной травмы, и никогда не знаешь, что может случиться», — сказал главный тренер англичан Томас Тухель в интервью BBC.

Ранее Беллингем также пропустил товарическую встречу с Уругваем (1:1).

Напомним, Джуд Беллингем получил травму в начале февраля и восстанавливался семь недель. В конце марта футболист вернулся к тренировкам с командой. Также в конце марта он вышел на поле на замену в матче 29-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (3:2).

22-летний футболист провел в текущем сезоне 29 встреч за «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

За сборную Англии Беллингем сыграл в 46 матчах, в которых отличился шесть раз и отдал 10 голевых передач.

Сборная Англии уже обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Англичане попали в группу L вместе с Хорватией, Ганой и Панамой.

Впервые в истории ЧМ в нем примут участие 48 национальных команд.