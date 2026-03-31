Беллингем не сыграет за Англию в матче с Японией

Англия встретится с Японией во вторник, 31 марта, на стадионе «Уэмбли».
«С Джудом мы не будем рисковать, потому что он восстанавливается после мышечной травмы, и никогда не знаешь, что может случиться», — сказал главный тренер англичан Томас Тухель в интервью BBC.
Ранее Беллингем также пропустил товарическую встречу с Уругваем (1:1).
Напомним, Джуд Беллингем получил травму в начале февраля и восстанавливался семь недель. В конце марта футболист вернулся к тренировкам с командой. Также в конце марта он вышел на поле на замену в матче 29-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (3:2).
22-летний футболист провел в текущем сезоне 29 встреч за «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
За сборную Англии Беллингем сыграл в 46 матчах, в которых отличился шесть раз и отдал 10 голевых передач.
Сборная Англии уже обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Англичане попали в группу L вместе с Хорватией, Ганой и Панамой.
Впервые в истории ЧМ в нем примут участие 48 национальных команд.