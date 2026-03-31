Головин не считает, что сборная России устала от товарищеских матчей

Футболисты сборной России не испытывают усталости от товарищеских матчей и полностью выкладываются на поле, адаптируясь к текущим условиям. Такого мнения журналистам придерживается полузащитник сборной и «Монако» Александр Головин.
«Не могу сказать, что мы устали от товарищеских матчей. Мы привыкли к тому, что имеем, и стараемся играть на все 100 процентов, а иногда даже больше, потому что понимаем, что рано или поздно начнутся официальные игры. Нужно быть готовыми», — отметил Головин.
С 2022 года российские клубы и сборные лишены возможности участвовать в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Сегодня, 31 марта, сборная России сыграла вничью со сборной Мали (0:0). Матч прошёл в Санкт-Петербурге. Напомним, в последних четырёх матчах сборная России одержала одну победу. Это произошло в матче с Никарагуа 27 марта. В других матчах две ничьи и одно поражение.
Валерий Карпин
Том Сентфье
Иван Обляков
28′
12
Станислав Агкацев
4
Данил Круговой
24
Александр Сильянов
18
Матвей Кисляк
30
Илья Вахания
64′
22
Мингиян Бевеев
14
Виктор Мелехин
86′
2
Евгений Морозов
27
Иван Обляков
64′
29
Максим Петров
90+1′
6
Дмитрий Баринов
77′
25
Данил Пруцев
11
Дмитрий Воробьев
64′
9
Николай Комличенко
67
Максим Глушенков
44′
77′
15
Кирилл Глебов
17
Александр Головин
86′
20
Лечи Садулаев
22
Мамаду II Самасса
13
Фоде Дукуре
3
Амаду Данте
4
Натан Гассама
5
Ибраима Сиссе
90+4′
6
Калиду Сидибе
23
Алиу Дьенг
65′
12
Мусса Диаките
84′
21
Гауссу Диарра
8
Мамаду Майга
64′
17
Усман Диаките
18
Мамаду Думбия
84′
11
Мамаду Камара
10
Гуассу Диаките
90′
20
Сумайла Диабате
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти