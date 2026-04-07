Конте ответил на слухи о назначении в сборную Италии

В завершение он высказал сожаление по поводу неудач итальянской сборной в отборе на крупные турниры. «Мне жаль. Если бы мы прошли квалификацию на чемпионат мира, это расценивалось бы как большое достижение для итальянского футбола, который сейчас находится в хорошей форме. Просто хочу, чтобы вы понимали суть происходящего в футболе. Это не первый случай, когда мы не прошли квалификацию. Считаю, что после трех пропущенных чемпионатов мира пора принимать реальные меры», — резюмировал Антонио Конте.