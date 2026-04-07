Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Бавария
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Арсенал
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
Конте ответил на слухи о назначении в сборную Италии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после победы над «Миланом» (1:0) в матче 31-го тура Серии А высказался о возможном назначении на пост наставника сборной Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт ФК "Наполи"

Ранее в СМИ сообщили, что «Наполи» готово отпустить Конте в сборную Италии, после того, как национальная команда лишилась Дженнаро Гаттузо из-за невыхода на ЧМ-2026.

В интервью La Repubblica Конте заявил: «Если бы я был президентом Итальянской федерации футбола (FIGC), рассмотрел бы свое назначение на пост тренера сборной. Но у меня остался еще год по контракту, потом я встречусь с Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить будущее».

Тренер напомнил, что подобные разговоры возникают регулярно. «Не стоит забывать, что в прошлом году, в последние три месяца, ходили разговоры о моем возможном переходе в “Ювентус”. Или я ошибаюсь? Некоторые моменты необходимо прояснить».

Конте признался, что для него честь находиться в числе кандидатов, особенно учитывая его прошлый опыт работы со сборной. «Считаю правильным, что СМИ пишут об этом и упоминают мое имя среди рассматриваемых кандидатов. Я уже имел опыт работы в национальной сборной и знаю эту атмосферу — безусловно, это лестно, ведь представлять страну — большое счастье. Однако вы знаете мою текущую ситуацию — мы сосредоточены на работе с “Наполи”».

В завершение он высказал сожаление по поводу неудач итальянской сборной в отборе на крупные турниры. «Мне жаль. Если бы мы прошли квалификацию на чемпионат мира, это расценивалось бы как большое достижение для итальянского футбола, который сейчас находится в хорошей форме. Просто хочу, чтобы вы понимали суть происходящего в футболе. Это не первый случай, когда мы не прошли квалификацию. Считаю, что после трех пропущенных чемпионатов мира пора принимать реальные меры», — резюмировал Антонио Конте.