Конте ответил на слухи о назначении в сборную Италии

В интервью La Repubblica Конте заявил: «Если бы я был президентом Итальянской федерации футбола (FIGC), рассмотрел бы свое назначение на пост тренера сборной. Но у меня остался еще год по контракту, потом я встречусь с Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить будущее».
Тренер напомнил, что подобные разговоры возникают регулярно. «Не стоит забывать, что в прошлом году, в последние три месяца, ходили разговоры о моем возможном переходе в “Ювентус”. Или я ошибаюсь? Некоторые моменты необходимо прояснить».
Конте признался, что для него честь находиться в числе кандидатов, особенно учитывая его прошлый опыт работы со сборной. «Считаю правильным, что СМИ пишут об этом и упоминают мое имя среди рассматриваемых кандидатов. Я уже имел опыт работы в национальной сборной и знаю эту атмосферу — безусловно, это лестно, ведь представлять страну — большое счастье. Однако вы знаете мою текущую ситуацию — мы сосредоточены на работе с “Наполи”».
В завершение он высказал сожаление по поводу неудач итальянской сборной в отборе на крупные турниры. «Мне жаль. Если бы мы прошли квалификацию на чемпионат мира, это расценивалось бы как большое достижение для итальянского футбола, который сейчас находится в хорошей форме. Просто хочу, чтобы вы понимали суть происходящего в футболе. Это не первый случай, когда мы не прошли квалификацию. Считаю, что после трех пропущенных чемпионатов мира пора принимать реальные меры», — резюмировал Антонио Конте.