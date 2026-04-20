ФИФА пока не дала разрешение на вызов Хайкина в сборную Норвегии

Вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин не является кандидатом на место в национальной команде Норвегии и пока не может играть за сборную из-за отсутствия разрешения ФИФА. Об этом заявил пресс-секретарь ассоциации футбола Норвегии Рагнхильд Аск Конелл.
«Наша ассоциация пока не получила согласия от ФИФА на то, чтобы Никита Хайкин мог играть за сборную Норвегии. На данный момент он не является кандидатом в национальную команду. Когда ФИФА даст разрешение? Мы этого не знаем», — передает слова Конелла Sport24.
О получении Хайкиным норвежского гражданства стало известно 10 апреля. До этого у него было три паспорта: российский, израильский и британский.
30-летний Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 261 матч за клуб, в которых он пропустил 290 мячей и 90 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В сезоне-2025/26 «Буде-Глимт» впервые вышел в⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу».
Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.