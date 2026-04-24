Дивеев — о Хайкине в сборной Норвегии: Понимаю его выбор

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поддержал своего товарища, российского вратаря «Буде-Глимт» Никиту Хайкина, который получил гражданство Норвегии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

О получении Хайкиным норвежского гражданства стало известно 10 апреля. До этого у него было три паспорта: российский, израильский и британский. Никита Хайкин может выступить за сборную Норвегии на предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

— Один россиянин на чемпионате мира все-таки сыграет — твой хороший товарищ Никита Хайкин. Вы с ним близки. Как это произошло?

— Познакомились в сборной, а пару лет назад встретились семьями на отдыхе. С тех пор поддерживаем теплые отношения, переписываемся после игр. Я поздравил его с победой над «Интером», он меня — с переходом в «Зенит»: «Давай, двигайся!».

— Как воспринял решение Хайкина выступать за сборную Норвегии?

— Понимаю его выбор. Никита уже пять лет живет в Норвегии, у него европейский менталитет, даже на русском стал говорить с акцентом. Такой «инглишмэн», ха-ха. Ну и возможность сыграть на чемпионате мира — топ! Буду там болеть за Хайкина, — приводит слова Дивеева Sport 24.

30-летний Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 265 матч за клуб, в которых он пропустил 297 мячей и 90 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В сезоне-2025/26 «Буде-Глимт» впервые вышел в⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу».

Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.