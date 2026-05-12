Футболист «МЮ» Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России

28 мая национальная команда в Каире сыграет против сборной Египта, после чего вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.
В расширенный список сборной России вошли 36 игроков, в том числе трое футболистов, выступающих за рубежом: Александр Головин, Алексей Миранчук и полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в расширенный список не попал.
Вратари: Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба — «Спартак»), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко (оба — «Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Игорь Дивеев («Зенит»), Мингиян Бевеев («Балтика»).
Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Англия), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Александр Соболев («Зенит»).
Наибольшее представительство игроков у «Локомотива» (7), ЦСКА (6), «Спартака» и московского «Динамо» (оба — по 4).
В мартовских матчах сборная России дома сыграла вничью с командой Мали (0:0) и обыграла сборную Никарагуа (3:1).