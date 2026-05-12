Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Сельта
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.90
П2
4.37
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.44
П2
5.44
Футбол. Испания
22:30
Осасуна
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.65
П2
2.71
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Футболист «МЮ» Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным огласил расширенный состав национальной команды на летний учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

28 мая национальная команда в Каире сыграет против сборной Египта, после чего вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

В расширенный список сборной России вошли 36 игроков, в том числе трое футболистов, выступающих за рубежом: Александр Головин, Алексей Миранчук и полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в расширенный список не попал.

Вратари: Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба — «Спартак»), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко (оба — «Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Игорь Дивеев («Зенит»), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Англия), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Александр Соболев («Зенит»).

Наибольшее представительство игроков у «Локомотива» (7), ЦСКА (6), «Спартака» и московского «Динамо» (оба — по 4).

В мартовских матчах сборная России дома сыграла вничью с командой Мали (0:0) и обыграла сборную Никарагуа (3:1).

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше