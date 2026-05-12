Игрока «Манчестер Юнайтед» могут вызвать в сборную России

Ибрагимов является капитаном юношеской команды «Манчестер Юнайтед» до 18 лет, за которую он провел 45 матчей и забил 12 мячей. Также на его счету 14 игр за молодежную команду до 21 года, в которых он забил три гола. Ибрагимов заявлен за главную команду манкунианцев под 73-м игровым номером и уже привлекается к тренировкам с основным составом.