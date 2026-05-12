Игрока «Манчестер Юнайтед» могут вызвать в сборную России

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России на летний учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

18-летний уроженец Дагестана вошел в список из 36 игроков, которые могут быть вызваны на товарищеские матчи против Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

Ибрагимов родился в Буйнакске. В 2019 году он вместе с семьей переехал в Великобританию и начал заниматься в академии «Шеффилд Юнайтед». Спустя два года Ибрагимов перешел в «Манчестер Юнайтед», а в апреле этого года подписал с клубом профессиональный контракт.

Ибрагимов является капитаном юношеской команды «Манчестер Юнайтед» до 18 лет, за которую он провел 45 матчей и забил 12 мячей. Также на его счету 14 игр за молодежную команду до 21 года, в которых он забил три гола. Ибрагимов заявлен за главную команду манкунианцев под 73-м игровым номером и уже привлекается к тренировкам с основным составом.

На счету Ибрагимова три матча за юношеские сборные Англии до 15 и до 16 лет, в которых он забил один мяч. Последний матч за «трех львов» он сыграл в апреле 2024 года.

Ибрагимов выступает на позиции левого вингера, но также способен сыграть на правом фланге и на месте атакующего полузащитника.

В академии «Манчестер Юнайтед» также выступает младший брат Ибрагимова — 16-летний Гази, который играет на позиции центрального защитника. В конце апреля он дебютировал за юношескую команду манкунианцев.