18-летний футболист ЦСКА включен в расширенный состав сборной

Кирилл Данилов дебютировал в Российской Премьер-лиге 1 марта 2026 года в игре 19-го тура с «Ахматом» (0:1).
Всего на счету Данилова 10 матчей в РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями. Ещё четыре встречи футболист провел за ЦСКА в Кубке России. Данилов стал лучшим футболистом команды по итогам апреля по версии болельщиков и экспертов.
Также дебютировать в сборной может 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов.
Национальная команда 28 мая в Каире сыграет против сборной Египта, после чего вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.
11 мая ЦСКА на выезде обыграл «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:1. Армейцы набрали 48 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В заключительном туре сезона 17 мая ЦСКА примет «Локомотив».