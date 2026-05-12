Бывший тренер сборной Португалии рассказал о конфликте с Роналду

Бывший главный тренер сборной Португалии Паулу Бенту рассказал о сложных отношениях с Криштиану Роналду во время совместной работы в национальной команде.
Бенту возглавлял португальскую сборную с 2010 по 2014 год. По словам специалиста, со временем его отношения с Роналду заметно изменились.
«Если спросить, были ли наши отношения такими же, как в начале, — нет, не были», — заявил Бенту в эфире Antena 1, его слова приводит Goal.com.
Тренер подчеркнул, что не собирался отказываться от собственных принципов ради сохранения хороших отношений с лидером команды.
«Если ради отношений мне нужно отказаться от своих принципов — нет. Тренеров нанимают для того, чтобы они принимали решения. Если за нас начинают решать другие, значит, мы не выполняем свою работу», — отметил Бенту.
Также специалист заявил, что в команде должна существовать четкая иерархия.
«Игроки должны понимать, кто принимает решения в раздевалке. Если этого понимания нет — все начинает рушиться», — добавил бывший наставник сборной Португалии.
Криштиану Роналду выступает за национальную команду с 2003 года и является рекордсменом мирового футбола по количеству матчей и голов за сборную.