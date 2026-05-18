Карпин объяснил отсутствие Соболева и Литвинова в сборной России

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал форварда «Зенита» Александра Соболева и защитника «Спартака» Руслана Литвинова на товарищеские матчи сборной России в мае-июне.

Источник: РИА "Новости"

Соболев и Литвинов входили в расширенный состав сборной России. В итоговый список футболисты не попали.

— Валерий Георгиевич, в окончательном списке всего на четыре футболиста меньше, чем в расширенном. Почему?


— Если мы говорим о полевых игроках, то в итоговом списке 28 человек. При этом нам известно о некоторых проблемах со здоровьем ряда футболистов. Неясно, доедут ли они и смогут ли принять участие в матчах. Поэтому подстраховались и назвали 28 игроков — чтобы был запас, если кого‑то не сможем использовать на этом сборе.

— Не вызваны на сбор Литвинов и Соболев, которые неплохо проявили себя в сезоне. С чем это связано?


— С тем, о чем я сказал ранее. Есть нюансы. У нас есть информация об их состоянии, поэтому решили дать им восстановиться, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Национальная команда 28 мая в Каире сыграет против сборной Египта, после чего вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

