Матвей Кисляк уехал в лес перед матчами за сборную России

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал, что уехал в лес после завершения клубного сезона.

Источник: РИА "Новости"

Матвей Кисляк вошел в итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в мае-июне.

«Ну, а сейчас есть несколько дней, чтобы отдохнуть и чуточку перегрузиться перед сборной. Уехал в лес и пишу вам отсюда», — написал Кисляк в социальных сетях, приложив фото из поездки.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

Национальная команда 28 мая в Каире сыграет против сборной Египта, после чего вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

20-летний Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2024 года. В минувшем сезоне футболист провел за армейцев 42 матча во всех турнирах. На его счету восемь голов и восемь результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/26. 6 мая ЦСКА уступил московскому «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России со счетом 0:1 и покинул турнир.