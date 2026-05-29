Дивеев — о поражении от Египта: Поняли, на что способны

Накануне сборная России на выезде уступила в товарищеском матче команде Египта со счетом 0:1. Единственный мяч на 65-й минуте ударом головой забил Мостафа Абдельрауф.
— Интересная игра, хороший соперник. В некоторых моментах, наверное, торопились. Были выпады, контратаки. Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет.
— Например?
— То, что мы можем спокойно играть, главное — не торопиться. Бывает, что суета происходит, нелепые потери. Соперник дает играть.
— Тяжело было играть против Омара Марамуша?
— Понятно, что он мировой футболист, играет в «Манчестер Сити». Ему многое удавалось, потому что, когда он получал мяч, у него было много пространства. Плюс он взрывной футболист.
— Обидно, что Мохамед Салах не сыграл?
— Это больше вопрос крайним защитникам, но, наверное, да, за них могу сказать, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».
Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА и выступит на предстоящем чемпионате мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Российская команда находится в списке на 36-м месте.
Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а потом встретится с Тринидадом и Тобаго 9 июня в Калининграде.
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
