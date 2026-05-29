Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.40
П2
3.30
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Дивеев — о поражении от Египта: Поняли, на что способны

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Египтом (0:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне сборная России на выезде уступила в товарищеском матче команде Египта со счетом 0:1. Единственный мяч на 65-й минуте ударом головой забил Мостафа Абдельрауф.

— Интересная игра, хороший соперник. В некоторых моментах, наверное, торопились. Были выпады, контратаки. Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет.

— Например?

— То, что мы можем спокойно играть, главное — не торопиться. Бывает, что суета происходит, нелепые потери. Соперник дает играть.

— Тяжело было играть против Омара Марамуша?

— Понятно, что он мировой футболист, играет в «Манчестер Сити». Ему многое удавалось, потому что, когда он получал мяч, у него было много пространства. Плюс он взрывной футболист.

— Обидно, что Мохамед Салах не сыграл?

— Это больше вопрос крайним защитникам, но, наверное, да, за них могу сказать, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА и выступит на предстоящем чемпионате мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Российская команда находится в списке на 36-м месте.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а потом встретится с Тринидадом и Тобаго 9 июня в Калининграде.

Египет
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
28.05.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Cairo International Stadium
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Голы
Египет
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
Составы команд
Египет
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
Россия
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Статистика
Египет
Россия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
4
1
Угловые
5
6
Фолы
13
18
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти