Сборная России по футболу потерпела поражение от Египта

Сборная России по футболу проиграла команде Египта в товарищеском матче, который прошел в Каире, со счетом 0:1. Мяч на 65-й минуте ударом головой забил Мостафа Абдельрауф.
Сборная России проиграла впервые в этом году (после 3:1 с Никарагуа и 0:0 с Мали) и второй раз за последние четыре встречи.
В составе сборной России не было вратаря Матвея Сафонова (не вызывали из-за участия ПСЖ в финале Лиги чемпионов) и Александра Головина (получил перелом пальца). У египтян не играл нападающий Мохамед Салах.
Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА и выступит на предстоящем чемпионате мира. Российская команда находится в списке на 36-м месте.
Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а потом встретится с Тринидадом и Тобаго 9 июня в Калининграде.
Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за военной операции на Украине.
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
