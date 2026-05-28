Сборная России по футболу потерпела поражение от Египта

Команда Валерия Карпина с минимальным счетом уступила египтянам в Каире — 0:1.

Источник: Соцсети

Сборная России по футболу проиграла команде Египта в товарищеском матче, который прошел в Каире, со счетом 0:1. Мяч на 65-й минуте ударом головой забил Мостафа Абдельрауф.

Сборная России проиграла впервые в этом году (после 3:1 с Никарагуа и 0:0 с Мали) и второй раз за последние четыре встречи.

В составе сборной России не было вратаря Матвея Сафонова (не вызывали из-за участия ПСЖ в финале Лиги чемпионов) и Александра Головина (получил перелом пальца). У египтян не играл нападающий Мохамед Салах.

Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА и выступит на предстоящем чемпионате мира. Российская команда находится в списке на 36-м месте.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а потом встретится с Тринидадом и Тобаго 9 июня в Калининграде.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за военной операции на Украине.

Египет
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
28.05.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Cairo International Stadium
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Голы
Египет
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
Составы команд
Египет
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
Россия
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Статистика
Египет
Россия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
4
1
Угловые
5
6
Фолы
13
18
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
