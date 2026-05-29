Вратарь сборной России объяснил пропущенный мяч в игре с Египтом

Накануне сборная России на выезде уступила в товарищеском матче команде Египта со счетом 0:1. Единственный гол на 65-й минуте ударом головой забил Мостафа Абдельрауф. Агкацев вышел на поле в стартовом составе и провел на поле весь матч.
— Сегодня было много работы для вратаря?
— Достаточно, я считаю. И в построении атак, и в защите ворот хватало моментов. Я бы не сказал, что было очень много каких-то опасных ударов, но в тонусе держали.
— Как можешь разобрать пропущенный гол?
— Чуть-чуть не успел среагировать, пальцами зацепил мяч. По темпу отлично разыграли, подали, пробил. К сожалению, не удалось спасти команду, — приводит слова Агкацева пресс-служба РФС.
24-летний Агкацев дебютировал в составе сборной России в ноябре 2024 года. За национальную команду футболист провел шесть матчей.
Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а потом встретится с Тринидадом и Тобаго 9 июня в Калининграде.
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
