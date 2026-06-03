Корнеев: Ибрагимов будет игроком суперкласса для сборной России

— Он находится в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед». Это очень много стоит в футбольном мире. То, что он приехал сюда, в сборную России, это хороший фактор. Если все будет складываться благополучно по спортивной части, то это будет игрок суперкласса для российской сборной. Он сможет приносить результат, — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».