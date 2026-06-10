Гол Месси помог Аргентине обыграть Исландию в матче перед ЧМ

Встреча прошла в американском Оберне. В составе действующих чемпионов мира отличились Валентин Барко (8-я минута), Лионель Месси (72, пенальти) и Тьяго Альмада (86).
38-летний Месси начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 70-й минуте матча. Ранее из-за травмы он пропустил товарищеский матч против Гондураса (2:0).
Для Месси этот гол стал 117-м в составе сборной Аргентины. Всего за карьеру на счету нападающего 911 забитых мячей в 1156 матчах. Кроме голов за сборную, 672 мяча он забил в составе «Барселоны», 89 — за нынешний клуб «Интер Майами» и 32 — за «Пари Сен-Жермен». Также Лионель Месси сделал 414 результативных передач.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
На групповом этапе сборная Аргентины сыграет против Алжира (16 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (27 июня). Матчи пройдут в Канзас-Сити и Далласе.