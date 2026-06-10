Гол Месси помог Аргентине обыграть Исландию в матче перед ЧМ

Для Месси этот гол стал 117-м в составе сборной Аргентины. Всего за карьеру на счету нападающего 911 забитых мячей в 1156 матчах. Кроме голов за сборную, 672 мяча он забил в составе «Барселоны», 89 — за нынешний клуб «Интер Майами» и 32 — за «Пари Сен-Жермен». Также Лионель Месси сделал 414 результативных передач.