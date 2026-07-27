Пирло ответил на критику из-за контракта с российским букмекером

«В последние дни я с большой печалью наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии. Из уважения к организациям, Федерации и всем причастным я до сих пор хранил молчание. Однако считаю своим долгом прояснить некоторые аспекты. На протяжении всей своей карьеры, сначала как игрок, а теперь как тренер, я всегда действовал в полном соответствии с подписанными контрактами и законами стран, где работал.



Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в ОАЭ и ​​носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны.



Я хотел бы поблагодарить Мальдини и Леонардо за оказанные мне уважение и доверие. Знаю об их профессионализме, компетентности и любви, что они всегда проявляли к итальянскому футболу. Сожалею, что спортивное решение быстро втянули в публичную дискуссию, в результате которой были приписаны несвойственные мне желания и намерения. Моя любовь к Италии не зависит от должности. Это часть моей истории, моей идентичности, и она всегда будет со мной», — написал Пирло в соцсетях.