Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.07
П2
2.53
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ростов
1
П1
X
П2

Пирло ответил на критику из-за контракта с российским букмекером

Итальянский специалист Андреа Пирло выступил с заявлением после приостановки его назначения на пост главного тренера сборной Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Процесс назначения 47-летнего специалиста столкнулся с политическими спорами из-за его деловых связей с Россией, в частности сотрудничества с букмекерской компанией «Фонбет». Президент Итальянской футбольной федерации (FIGC) Джованни Малаго приостановил процесс назначения Пирло.

«В последние дни я с большой печалью наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии. Из уважения к организациям, Федерации и всем причастным я до сих пор хранил молчание. Однако считаю своим долгом прояснить некоторые аспекты. На протяжении всей своей карьеры, сначала как игрок, а теперь как тренер, я всегда действовал в полном соответствии с подписанными контрактами и законами стран, где работал.

Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в ОАЭ и ​​носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны.

Я хотел бы поблагодарить Мальдини и Леонардо за оказанные мне уважение и доверие. Знаю об их профессионализме, компетентности и любви, что они всегда проявляли к итальянскому футболу. Сожалею, что спортивное решение быстро втянули в публичную дискуссию, в результате которой были приписаны несвойственные мне желания и намерения. Моя любовь к Италии не зависит от должности. Это часть моей истории, моей идентичности, и она всегда будет со мной», — написал Пирло в соцсетях.

С июля 2025 года Пирло является главным тренером «Дубай Юнайтед», выступающим во втором по силе лиге ОАЭ. Владельцем клуба является российский миллиардер и основатели сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин.

В начале апреля пост главного тренера сборной Италии покинул Дженнаро Гаттузо, под руководством которого «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. Итальянцы не смогли пробиться на три последних чемпионата мира подряд.

25 сентября сборная Италии дома сыграет со сборной Бельгии в 1-м туре группового этапа Лиги наций.