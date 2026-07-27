Пирло ответил на критику из-за контракта с российским букмекером

Процесс назначения 47-летнего специалиста столкнулся с политическими спорами из-за его деловых связей с Россией, в частности сотрудничества с букмекерской компанией «Фонбет». Президент Итальянской футбольной федерации (FIGC) Джованни Малаго приостановил процесс назначения Пирло.
«В последние дни я с большой печалью наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии. Из уважения к организациям, Федерации и всем причастным я до сих пор хранил молчание. Однако считаю своим долгом прояснить некоторые аспекты. На протяжении всей своей карьеры, сначала как игрок, а теперь как тренер, я всегда действовал в полном соответствии с подписанными контрактами и законами стран, где работал.
Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в ОАЭ и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны.
Я хотел бы поблагодарить Мальдини и Леонардо за оказанные мне уважение и доверие. Знаю об их профессионализме, компетентности и любви, что они всегда проявляли к итальянскому футболу. Сожалею, что спортивное решение быстро втянули в публичную дискуссию, в результате которой были приписаны несвойственные мне желания и намерения. Моя любовь к Италии не зависит от должности. Это часть моей истории, моей идентичности, и она всегда будет со мной», — написал Пирло в соцсетях.
С июля 2025 года Пирло является главным тренером «Дубай Юнайтед», выступающим во втором по силе лиге ОАЭ. Владельцем клуба является российский миллиардер и основатели сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин.
В начале апреля пост главного тренера сборной Италии покинул Дженнаро Гаттузо, под руководством которого «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. Итальянцы не смогли пробиться на три последних чемпионата мира подряд.
25 сентября сборная Италии дома сыграет со сборной Бельгии в 1-м туре группового этапа Лиги наций.