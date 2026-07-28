Зидан — о сборной Франции: Дешам — это Дешам, а Зизу — это Зизу

Ранее Зидан официально возглавил сборную Франции после ухода Дидье Дешама. Дешам руководил французской командой с 2012 года. Вместе с ним Франция выиграла чемпионат мира, стала серебряным призером мирового первенства и Евро, а также завоевала трофей Лиги наций.
«Путь сборной Франции был прекрасным, и футбол она показывала прекрасным. Я получил удовольствие, как и болельщики. Думаю, им не на что жаловаться.
Мы будем действовать по-своему. Дидье — это Дидье, Блан — это Блан, а Зизу — это Зизу. Я буду делать то, что умею. При этом сохраню преемственность, чтобы сборная Франции продолжала побеждать», — сказал Зидан на пресс-конференции.
Зидан всю свою тренерскую карьеру провел в мадридском «Реале», который он с перерывом возглавлял с 2016 по 2021 год. Вместе с «королевским» клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов (2016−2018) и дважды становился чемпионом Испании (2017, 2020). После ухода из «Реала» в мае 2021 года Зидан оставался без тренерской работы на протяжении более пяти лет.
Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября в Лиге наций на выезде против сборной Турции.