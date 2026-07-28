Зидан — о сборной Франции: Дешам — это Дешам, а Зизу — это Зизу

«Путь сборной Франции был прекрасным, и футбол она показывала прекрасным. Я получил удовольствие, как и болельщики. Думаю, им не на что жаловаться.



Мы будем действовать по-своему. Дидье — это Дидье, Блан — это Блан, а Зизу — это Зизу. Я буду делать то, что умею. При этом сохраню преемственность, чтобы сборная Франции продолжала побеждать», — сказал Зидан на пресс-конференции.