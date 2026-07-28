«Счел это неприемлемым». Глава FIGC объяснил отказ от Пирло

Я, как и технический директор, не знал о сотрудничестве Пирло с российской букмекерской компанией, которое действовало с июля 2025 года. Именно оно заставило меня пересмотреть позицию. Кто‑то может в это не поверить, но никаких конфликтов или разногласий не было. Моя позиция была четкой: мы пришли к полному консенсусу, что решение прекратить процесс назначения было правильным. По ряду соображений я считал, что сборную Италии должен возглавить Роберто Манчини, и я несу ответственность за это решение. Я несу ответственность за то, что остановил процесс назначения Андреа Пирло. Не сомневаюсь, что он расторг бы контракт с букмекерской компанией — но по ряду причин я счел это неприемлемым. Поэтому теперь у нас новый тренер и новый технический директор, — приводит слова Малаго сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.