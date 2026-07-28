«Счел это неприемлемым». Глава FIGC объяснил отказ от Пирло

28 июля на заседании совета FIGC Малаго официально объявил, что национальную команду Италии возглавит Манчини, а техническим директором федерации будет назначен Клаудио Раньери. Накануне Андреа Пирло сообщил, что не станет главным тренером сборной, несмотря на предварительные договоренности. По словам Малаго, причиной пересмотра решения стало сотрудничество Пирло с российской букмекерской компанией.
— Что касается вопроса о тренере, информация, поступавшая в последние дни от руководящих органов и СМИ, соответствует действительности. Был определенный кандидат, в целом согласованный по рекомендации технического директора Мальдини при поддержке Леонардо. Однако из‑за сложностей, связанных с именем Андреа Пирло, я принял решение не утверждать его кандидатуру. У меня не было времени детально изучить все, что писали по этой теме, — жаль, что кто‑то приукрасил ситуацию. Никаких иных обстоятельств, повлиявших на решение, не было.
Я, как и технический директор, не знал о сотрудничестве Пирло с российской букмекерской компанией, которое действовало с июля 2025 года. Именно оно заставило меня пересмотреть позицию. Кто‑то может в это не поверить, но никаких конфликтов или разногласий не было. Моя позиция была четкой: мы пришли к полному консенсусу, что решение прекратить процесс назначения было правильным. По ряду соображений я считал, что сборную Италии должен возглавить Роберто Манчини, и я несу ответственность за это решение. Я несу ответственность за то, что остановил процесс назначения Андреа Пирло. Не сомневаюсь, что он расторг бы контракт с букмекерской компанией — но по ряду причин я счел это неприемлемым. Поэтому теперь у нас новый тренер и новый технический директор, — приводит слова Малаго сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В начале апреля пост главного тренера сборной Италии покинул Дженнаро Гаттузо, под руководством которого «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. Итальянцы не смогли пробиться на три последних чемпионата мира подряд.
25 сентября сборная Италии дома сыграет со сборной Бельгии в первом туре группового этапа Лиги наций.