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«Счел это неприемлемым». Глава FIGC объяснил отказ от Пирло

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго объяснил выбор Роберто Манчини вместо Андреа Пирло на посту главного тренера сборной.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

28 июля на заседании совета FIGC Малаго официально объявил, что национальную команду Италии возглавит Манчини, а техническим директором федерации будет назначен Клаудио Раньери. Накануне Андреа Пирло сообщил, что не станет главным тренером сборной, несмотря на предварительные договоренности. По словам Малаго, причиной пересмотра решения стало сотрудничество Пирло с российской букмекерской компанией.

— Что касается вопроса о тренере, информация, поступавшая в последние дни от руководящих органов и СМИ, соответствует действительности. Был определенный кандидат, в целом согласованный по рекомендации технического директора Мальдини при поддержке Леонардо. Однако из‑за сложностей, связанных с именем Андреа Пирло, я принял решение не утверждать его кандидатуру. У меня не было времени детально изучить все, что писали по этой теме, — жаль, что кто‑то приукрасил ситуацию. Никаких иных обстоятельств, повлиявших на решение, не было.

Я, как и технический директор, не знал о сотрудничестве Пирло с российской букмекерской компанией, которое действовало с июля 2025 года. Именно оно заставило меня пересмотреть позицию. Кто‑то может в это не поверить, но никаких конфликтов или разногласий не было. Моя позиция была четкой: мы пришли к полному консенсусу, что решение прекратить процесс назначения было правильным. По ряду соображений я считал, что сборную Италии должен возглавить Роберто Манчини, и я несу ответственность за это решение. Я несу ответственность за то, что остановил процесс назначения Андреа Пирло. Не сомневаюсь, что он расторг бы контракт с букмекерской компанией — но по ряду причин я счел это неприемлемым. Поэтому теперь у нас новый тренер и новый технический директор, — приводит слова Малаго сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В начале апреля пост главного тренера сборной Италии покинул Дженнаро Гаттузо, под руководством которого «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. Итальянцы не смогли пробиться на три последних чемпионата мира подряд.

25 сентября сборная Италии дома сыграет со сборной Бельгии в первом туре группового этапа Лиги наций.