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«Он сделал мне больно». Шевченко — о связях Пирло с Россией

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг бывшего партнера по «Милану» Андреа Пирло и его связей с Россией.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Seb Daly - Sportsfile/UEFA via Getty Images

Ранее сообщалось, что Итальянская федерация футбола отказалась рассматривать кандидатуру Пирло на пост главного тренера национальной команды из-за действующего контракта специалиста с российской букмекерской компанией FONBET.

«Я напрямую поговорил со многими из них и четко выразил свою позицию и позицию Украины. Осуждаю то, что они сделали. Они понимали, что делают, но все равно приняли такое решение. Я выразил свое разочарование, и они это знают. Им придется с этим жить, это их выбор. Сейчас наши отношения на паузе. Пирло сделал мне больно», — приводит слова Шевченко SportMediaset.

Шевченко и Пирло вместе выступали за «Милан» в 2000-х.

Позднее стало известно, что сборную Италии возглавил Роберто Манчини. Специалист уже работал со сборной Италии с 2018 по 2023 год.