«Он сделал мне больно». Шевченко — о связях Пирло с Россией

Ранее сообщалось, что Итальянская федерация футбола отказалась рассматривать кандидатуру Пирло на пост главного тренера национальной команды из-за действующего контракта специалиста с российской букмекерской компанией FONBET.
«Я напрямую поговорил со многими из них и четко выразил свою позицию и позицию Украины. Осуждаю то, что они сделали. Они понимали, что делают, но все равно приняли такое решение. Я выразил свое разочарование, и они это знают. Им придется с этим жить, это их выбор. Сейчас наши отношения на паузе. Пирло сделал мне больно», — приводит слова Шевченко SportMediaset.
Шевченко и Пирло вместе выступали за «Милан» в 2000-х.
Позднее стало известно, что сборную Италии возглавил Роберто Манчини. Специалист уже работал со сборной Италии с 2018 по 2023 год.