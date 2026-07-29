«Он сделал мне больно». Шевченко — о связях Пирло с Россией

«Я напрямую поговорил со многими из них и четко выразил свою позицию и позицию Украины. Осуждаю то, что они сделали. Они понимали, что делают, но все равно приняли такое решение. Я выразил свое разочарование, и они это знают. Им придется с этим жить, это их выбор. Сейчас наши отношения на паузе. Пирло сделал мне больно», — приводит слова Шевченко SportMediaset.