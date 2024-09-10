Куман рассказал, будет ли вызывать Депая в сборную из Бразилии

«Я не одобрял переход Бергвейна в Саудовскую Аравию, с Мемфисом все может быть по-другому. Уровень лиги в Бразилии другой. Так что да, Депай все еще может быть частью национальной команды, но это зависит от его физической формы и от того, достигнет ли он своего уровня», — приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо в одной из соцсетей.