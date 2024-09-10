Куман рассказал, будет ли вызывать Депая в сборную из Бразилии

Ранее Куман раскритиковал решение полузащитника национальной команды Стивена Бергвейна перейти в саудовский «Аль-Иттихад» и заявил, что «его глава в сборной закрыта».
«Я не одобрял переход Бергвейна в Саудовскую Аравию, с Мемфисом все может быть по-другому. Уровень лиги в Бразилии другой. Так что да, Депай все еще может быть частью национальной команды, но это зависит от его физической формы и от того, достигнет ли он своего уровня», — приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо в одной из соцсетей.
Мемфис Депай перешел в «Коринтианс» в качестве свободного агента и подписал контракт с клубом до конца 2026 года. По информации бразильских СМИ, Депай сможет заработать не менее 70 млн реалов (€11,3 млн).
Последним клубом Депая был мадридский «Атлетико», за который он выступал с января 2023 года. За «матрасников» нападающий провел 40 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал две результативные передачи.
В составе сборной Нидерландов 30-летний Депай выступает с 2013 года. Нападающий провел за национальную команду 98 матчей, в которых забил 46 голов и сделал 32 результативные передачи.