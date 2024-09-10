Дешам высказался о безголевой серии Килиана Мбаппе в сборной

Вчера, 9 сентября, сборная Франции обыграла Бельгию со счетом 2:0 матче 2-го тура Лиги наций. Забитыми мячами отметились Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле. Мбаппе вышел на поле во втором тайме и не отметился результативными действиями.
За последние восемь матчей в сборной Франции, включая весь Евро-2024, Мбаппе забил лишь один гол, в ворота Польши с пенальти.
За мадридский «Реал» нападающий провел пять матчей во всех турнирах, забив три мяча. В составе испанского клуба Мбаппе стал обладателем Суперкубка УЕФА.
«Стоит ли нам беспокоиться из-за нынешней игры Килиана Мбаппе? Нет, Килиан чувствует себя хорошо. Очевидно, что он, как и практически все игроки, пока еще не достиг своей оптимальной формы на 100%. Что касается его безголевого периода — он очень требователен к себе, и он обязательно начнет забивать. Возможно, Мбаппе получает чрезмерно много внимания. Но такие моменты не случаются мгновенно. Тем не менее, я повторюсь — сборная Франции всегда сильнее с Килианом в составе. Я уверен, что буквально через месяц он будет чувствовать себя гораздо лучше.
В своем клубе Мбаппе привык к очень высоким стандартам. А в сборной он полностью берет на себя роль капитана, даже когда не выходит на поле. У меня нет абсолютно никаких опасений касательно Килиана», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Килиан Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.
В следующем туре Лиги наций сборная Франции 10 октября на выезде сыграет с Израилем.