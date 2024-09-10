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Дешам высказался о безголевой серии Килиана Мбаппе в сборной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Вчера, 9 сентября, сборная Франции обыграла Бельгию со счетом 2:0 матче 2-го тура Лиги наций. Забитыми мячами отметились Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле. Мбаппе вышел на поле во втором тайме и не отметился результативными действиями.

За последние восемь матчей в сборной Франции, включая весь Евро-2024, Мбаппе забил лишь один гол, в ворота Польши с пенальти.

За мадридский «Реал» нападающий провел пять матчей во всех турнирах, забив три мяча. В составе испанского клуба Мбаппе стал обладателем Суперкубка УЕФА.

«Стоит ли нам беспокоиться из-за нынешней игры Килиана Мбаппе? Нет, Килиан чувствует себя хорошо. Очевидно, что он, как и практически все игроки, пока еще не достиг своей оптимальной формы на 100%. Что касается его безголевого периода — он очень требователен к себе, и он обязательно начнет забивать. Возможно, Мбаппе получает чрезмерно много внимания. Но такие моменты не случаются мгновенно. Тем не менее, я повторюсь — сборная Франции всегда сильнее с Килианом в составе. Я уверен, что буквально через месяц он будет чувствовать себя гораздо лучше.

В своем клубе Мбаппе привык к очень высоким стандартам. А в сборной он полностью берет на себя роль капитана, даже когда не выходит на поле. У меня нет абсолютно никаких опасений касательно Килиана», — приводит слова Дешама RMC Sport.


Килиан Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

В следующем туре Лиги наций сборная Франции 10 октября на выезде сыграет с Израилем.

Франция
2:0
Первый тайм: 1:0
Бельгия
Футбол, Лига наций А,
9.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Дидье Дешам
Доменико Тедеско
Голы
Франция
Рандаль Коло Муани
29′
Усман Дембеле
(Нголо Канте)
57′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
8′
4
Дайот Упамекано
5
Жюль Кунде
17
Вильям Салиба
6
Куадио Коне
4′
8
Маттео Гендузи
79′
7
Антуан Гризманн
13
Нголо Канте
90′
19
Юссуф Фофана
9
Маркус Тюрам
67′
10
Килиан Мбаппе
11
Усман Дембеле
79′
14
Майкл Олисе
12
Рандаль Коло Муани
67′
20
Брэдли Барколя
Бельгия
1
Кун Кастелс
2
Зено Дебаст
3
Артур Теат
4
Ваут Фас
6
Амаду Онана
7
Кевин Де Брейне
21
Тимоти Кастань
82′
15
Тома Менье
8
Юри Тилеманс
38′
60′
18
Орель Мангаля
9
Лоис Опенда
8′
69′
17
Шарль Де Кетеларе
10
Жереми Доку
82′
14
Жюльен Дюранвиль
11
Доди Лукебакио
60′
19
Йохан Бакайоко
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
7
8
Фолы
9
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти