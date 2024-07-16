Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
Французский нападающий Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского «Реала».
Французский нападающий Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского «Реала».
Торжественная церемония подписания контракта состоялась сегодня в пресс-центре стадиона «Сантьяго Бернабеу». Соглашение с «Реалом» рассчитано до июня 2029 года. Президент клуба Флорентин Перес вручил 25-летнему нападающему игровую футболку с девятым номером.
В эти минуты на «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация Мбаппе, на которой присутствует более 80 тыс. человек.
Мбаппе перешел в «Реал» из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За семь лет в парижском клубе он провел 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач.
Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги. В сезоне-2019/20 он помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов, где они уступили «Баварии» (0:1).