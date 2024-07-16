Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Торжественная церемония подписания контракта состоялась сегодня в пресс-центре стадиона «Сантьяго Бернабеу». Соглашение с «Реалом» рассчитано до июня 2029 года. Президент клуба Флорентин Перес вручил 25-летнему нападающему игровую футболку с девятым номером.

В эти минуты на «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация Мбаппе, на которой присутствует более 80 тыс. человек.

Мбаппе перешел в «Реал» из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За семь лет в парижском клубе он провел 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач.