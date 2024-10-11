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Черчесов — о разгромном поражении от Австрии: Я увидел прогресс

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче 3-го тура Лиги наций с национальной командой Австрии (0:4).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Когда счет 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия, как всегда, сыграла очень хорошо и находится в отличной форме. Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол», — приводит слова Черчесова Sports.kz.

Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана в июне этого года. В трех матчах под руководством Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы. Ранее команда в Лиге наций проиграла Словении (0:3) и сыграла вничью с Норвегией (0:0). В следующем матче сборная Казахстана 13 октября дома встретится со Словенией.

До назначения на пост главного тренера национальной команды Казахстана 61-летний специалист находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».

Австрия
4:0
Первый тайм: 1:0
Казахстан
Футбол, Лига наций B,
10.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Raiffeisen Arena, 14500 зрителей
Главные тренеры
Ральф Рангник
Станислав Черчесов
Голы
Австрия
Кристоф Баумгартнер
(Николас Зайвальд)
10′
Филипп Линхарт
(Романо Шмид)
53′
Марсель Забитцер
(Кристоф Баумгартнер)
56′
Маттиас Зайдль
(Марко Арнаутович)
79′
Составы команд
Австрия
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
8
Александр Прасс
15′
9
Марсель Забитцер
4
Гернот Траунер
62′
11
Михаэль Свобода
18
Романо Шмид
62′
21
Патрик Виммер
19
Кристоф Баумгартнер
73′
22
Маттиас Зайдль
20
Конрад Лаймер
76′
10
Флориан Гриллич
16
Чуквубуике Адаму
62′
7
Марко Арнаутович
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
65′
11
Ян Вороговский
18
Алибек Касым
20
Эльхан Астанов
89′
23
Ислам Чесноков
6
Айбол Абикен
46′
7
Рамазан Оразов
8
Асхат Тагыберген
67′
14
Аслан Дарабаев
9
Бауыржан I Исламхан
46′
10
Максим Самородов
19
Бактиер Зайнутдинов
61′
76′
2
Улар Жаксыбаев
21
Айбар Жаксылыков
59′
17
Артур Шушеначев
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
15
Угловые
3
10
Фолы
17
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Дон Робертсон
(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Австрия
Казахстан
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь