Черчесов — о разгромном поражении от Австрии: Я увидел прогресс

«Когда счет 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия, как всегда, сыграла очень хорошо и находится в отличной форме. Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол», — приводит слова Черчесова Sports.kz.