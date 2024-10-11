Черчесов — о разгромном поражении от Австрии: Я увидел прогресс

«Когда счет 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия, как всегда, сыграла очень хорошо и находится в отличной форме. Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол», — приводит слова Черчесова Sports.kz.
Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана в июне этого года. В трех матчах под руководством Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы. Ранее команда в Лиге наций проиграла Словении (0:3) и сыграла вничью с Норвегией (0:0). В следующем матче сборная Казахстана 13 октября дома встретится со Словенией.
До назначения на пост главного тренера национальной команды Казахстана 61-летний специалист находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».