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Сборная Франции объявила состав на финальные матчи Лиги наций

Сборная Франции в социальных сетях опубликовала состав на решающие матчи Лиги наций УЕФА. 5 июня в полуфинале Франция сыграет с Испанией.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Состав сборной Франции:

Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники: Лоик Баде («Севилья»), Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Пьер Калюлю («Ювентус»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Клеман Ленгле («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»).

Полузащитники: Маттео Гендузи («Лацио»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Рандаль Коло Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

В другом полуфинале 4 июня Лиги наций встретятся команды Германии и Португалии. Матч за третье место и финал состоятся 8 июня.

Исполнительный комитет УЕФА одобрил увеличение количества игроков, которые могут быть зарегистрированы на финал Лиги наций-2025. Пресс-служба УЕФА сообщает, что теперь команды смогут зарегистрировать 26 игроков, а не 23, как было ранее.