Сборная Франции объявила состав на финальные матчи Лиги наций

Состав сборной Франции:
Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Лоик Баде («Севилья»), Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Пьер Калюлю («Ювентус»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Клеман Ленгле («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»).
Полузащитники: Маттео Гендузи («Лацио»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Рандаль Коло Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
В другом полуфинале 4 июня Лиги наций встретятся команды Германии и Португалии. Матч за третье место и финал состоятся 8 июня.
Исполнительный комитет УЕФА одобрил увеличение количества игроков, которые могут быть зарегистрированы на финал Лиги наций-2025. Пресс-служба УЕФА сообщает, что теперь команды смогут зарегистрировать 26 игроков, а не 23, как было ранее.