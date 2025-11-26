Роналду подарил часы партнерам по сборной за победу в Лиге наций

Футболисты сборной Португалии получили часы перед матчем квалификации ЧМ-2026 против Армении (9:1). Один экземпляр также был вручен семье Диогу Жоты. Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП на западе Испании. Автомобиль Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре Сильвой, вылетел с дороги во время обгона, перевернулся и загорелся.