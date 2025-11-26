Ричмонд
Роналду подарил часы партнерам по сборной за победу в Лиге наций

Нападающий саудовского клуба «Аль Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал подарок партнерам по национальной команде в честь победы в Лиге наций.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По информации журналиста телеканала SIC Нуно Луша, Роналду заказал партию премиальных часов у своего приятеля и известного ювелира Джейкоба Арабо, который является основателем компании Jacob & Co.

Источник: Соцсети

«Создано, чтобы воздать честь величию.

В честь победы сборной Португалии в Лиге наций издание Epic X 2025 Champions воплощает дух победы благодаря эксклюзивным деталям, разработанным специально для команды. Выпуск ограничен 35 экземплярами», — говорится в описании под фотографиями часов в соцсетях.

Футболисты сборной Португалии получили часы перед матчем квалификации ЧМ-2026 против Армении (9:1). Один экземпляр также был вручен семье Диогу Жоты. Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП на западе Испании. Автомобиль Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре Сильвой, вылетел с дороги во время обгона, перевернулся и загорелся.

«Это детали, которые делаются без огласки и которые показывают, каков Криштиану Роналду на самом деле. Часто у людей извне складывается о нем представление, которое не соответствует реальности», — сказал Нуно Луш в эфире программы SIC Noticias, его слова приводит Sportsсasting.

В июне 2025 года сборная Португалии стала первой командой, которой удалось дважды выиграть Лигу наций УЕФА. В 2019 году Португалия одержала победу над Нидерландами. В финале этого года португальцы обыграли Испанию.