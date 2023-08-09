«Спартак» впервые в истории пропустил четыре мяча в матче Кубка России

Это первый случай в истории турнира, когда «красно-белые» пропустили четыре мяча. Последний раз «Спартак» пропускал четыре мяча в кубковом матче 47 лет назад — в 1976 году в рамках 1/16 Кубка СССР московский клуб проиграл симферопольской «Таврии» (3:4 д.в.).