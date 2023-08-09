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09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» впервые в истории пропустил четыре мяча в матче Кубка России

Московский «Спартак» обыграл «Пари НН» (5:4) в матче второго тура Пути РПЛ Кубка России.

СпартакКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Это первый случай в истории турнира, когда «красно-белые» пропустили четыре мяча. Последний раз «Спартак» пропускал четыре мяча в кубковом матче 47 лет назад — в 1976 году в рамках 1/16 Кубка СССР московский клуб проиграл симферопольской «Таврии» (3:4 д.в.).

После двух туров Пути РПЛ Кубка России «Спартак» занимает первое место, имея в своем активе шесть очков. Следующий матч в рамках Кубка подопечные Гильермо Абаскаля проведут 29 августа дома против московского «Динамо».

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5:4
Первый тайм: 3:1
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