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Футбол. Кубок России. Все результаты
13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

2DROTS сыграют с «Химками» в 1/32 финала Кубка России

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал турнира.

2DROTS
ХимкиКубок России: результаты и календарь
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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

На этой стадии в турнир вступают команды Первой лиги. 14 лучших команд, прошедшие три первых раунда Пути регионов, сыграют с 14 командами из подэлитного дивизиона. Еще четыре команды Первой лиги сыграют между собой.

Впервые в истории турнира в 1/32 финала Кубка России сыграет медиафутбольная команда. На этой стадии 2DROTS встретятся с подмосковными «Химками».

Остальные пары 1/32 финала Пути регионов Кубка России:

  • «Сатурн» (Раменское) — «Арсенал» (Тула);
  • «Форте» (Таганрог) — «Динамо» (Махачкала);
  • «Кубань» (Краснодар) — «Амкар» (Пермь);
  • «Уфа» — «Торпедо» (Москва);
  • «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск);
  • «Динамо» (Брянск) — «Шинник» (Ярославль);
  • «Динамо» (Владивосток) — «Тюмень»;
  • СКА (Ростов-на-Дону) — «Нефтехимик» (Нижнекамск);
  • КАМАЗ (Набережные Челны) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург);
  • «Ротор» (Волгогорад) — «Алания» (Владикавказ);
  • «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Волгарь» (Астрахань);
  • «Биолог» (Новокубанск) — «Черноморец» (Новороссийск);
  • «Текстильщик» (Иваново) — «Родина» (Родина);
  • «СКА-Хабаровск» — «Сокол» (Саратов);
  • «Рязань» — «Акрон» (Тольятти).

Матчи пройдут 1/32 финала Кубка России пройдут с 26 по 28 сентября.

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