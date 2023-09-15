2DROTS сыграют с «Химками» в 1/32 финала Кубка России
Состоялась жеребьевка четвертого раунда Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал турнира.
2DROTS
ХимкиКубок России: результаты и календарь
Состоялась жеребьевка четвертого раунда Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал турнира.
На этой стадии в турнир вступают команды Первой лиги. 14 лучших команд, прошедшие три первых раунда Пути регионов, сыграют с 14 командами из подэлитного дивизиона. Еще четыре команды Первой лиги сыграют между собой.
Впервые в истории турнира в 1/32 финала Кубка России сыграет медиафутбольная команда. На этой стадии 2DROTS встретятся с подмосковными «Химками».
Остальные пары 1/32 финала Пути регионов Кубка России:
Матчи пройдут 1/32 финала Кубка России пройдут с 26 по 28 сентября.