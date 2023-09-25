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Футбол. Кубок России. Все результаты
16:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, когда пройдет Суперфинал Кубка России по футболу

Суперфинал Кубка России по футболу сезона-2023/24 состоится 2 июня 2024 года, сообщается на официальном сайте РФС.

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Первый матч финала «Пути РПЛ» пройдет в период с 30 апреля по 2 мая, ответная игра — в период с 14 по 16 мая. Финал «Пути регионов» состоится в период с 14 по 16 мая.

Розыгрыш Кубка России по футболу сезона-2023/24 начался 25 июля. По регламенту турнира 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «Пути РПЛ», с третьего места команды отправятся в плей-офф «Пути регионов», а занявшие четвертое место клубы вылетят с турнира. В «Пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф «Пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «Пути РПЛ», за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «Пути регионов». Команды из плей-офф «Пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар».

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