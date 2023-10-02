Стало известно, кто рассудит «Динамо» и «Спартак» в Кубке России
Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Динамо
СпартакКубок России: результаты и календарь
Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Главным арбитром центрального матча тура между «Динамо» и «Спартаком» назначен Владимир Москалев. На ВАР будет работать Сергей Карасев.
3 октября (вторник)
4 октября (среда)