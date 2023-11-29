Абаскаль прокомментировал поражение от «Оренбурга»
Испанский тренер «Спартака» пообещал, что ответный матч будет совсем другим.
Испанский тренер «Спартака» пообещал, что ответный матч будет совсем другим.
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России, в котором его команда на выезде уступила «Оренбургу» со счетом 0:1.
«Конечный результат не тот, который мы хотели. Матч можно было начать лучше. Не хватало агрессии на первых минутах. Пенальти и красная карточка повлияли на ход встречи. Во втором тайме команда работала, бежала и старалась. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Это не тот результат, за которым мы приехали, — мы хотели добиться победы. Следующая игра предстоит в марте. Естественно, это будет совершенно другой матч. Сегодняшняя игра показывает, что ни в коем случае нельзя расслабляться и терять концентрацию», — заявил Абаскаль корреспонденту «Чемпионата».
В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах «пути РПЛ», и победители шестого раунда «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).