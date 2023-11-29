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19:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Абаскаль прокомментировал поражение от «Оренбурга»

Испанский тренер «Спартака» пообещал, что ответный матч будет совсем другим.

Оренбург
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России, в котором его команда на выезде уступила «Оренбургу» со счетом 0:1.

«Конечный результат не тот, который мы хотели. Матч можно было начать лучше. Не хватало агрессии на первых минутах. Пенальти и красная карточка повлияли на ход встречи. Во втором тайме команда работала, бежала и старалась. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Это не тот результат, за которым мы приехали, — мы хотели добиться победы. Следующая игра предстоит в марте. Естественно, это будет совершенно другой матч. Сегодняшняя игра показывает, что ни в коем случае нельзя расслабляться и терять концентрацию», — заявил Абаскаль корреспонденту «Чемпионата».

В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах «пути РПЛ», и победители шестого раунда «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Оренбург
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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