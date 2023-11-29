Абаскаль прокомментировал поражение от «Оренбурга»

«Конечный результат не тот, который мы хотели. Матч можно было начать лучше. Не хватало агрессии на первых минутах. Пенальти и красная карточка повлияли на ход встречи. Во втором тайме команда работала, бежала и старалась. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Это не тот результат, за которым мы приехали, — мы хотели добиться победы. Следующая игра предстоит в марте. Естественно, это будет совершенно другой матч. Сегодняшняя игра показывает, что ни в коем случае нельзя расслабляться и терять концентрацию», — заявил Абаскаль корреспонденту «Чемпионата».