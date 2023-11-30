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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Оренбурга»

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам после поражения в первом матча ¼ финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (0:1).

Оренбург
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Источник: ФК "Спартак"

«К сожалению, сегодня был не наш день. Теперь очень важно завершить этот год на высокой ноте. Давайте поддержим команду в гостевом матче с “Ахматом” и в домашней игре с “Крыльями Советов”. А в марте парни отдадут все силы на поле, чтобы дома при наших болельщиках добиться нужного результата и выйти в следующий раунд Кубка.

Спасибо большое всем, кто поддерживал сегодня команду в Оренбурге и у экранов телевизоров. Ваша поддержка ценна и незаменима в каждый момент сезона — в том числе и после обидных поражений», — сказано в сообщении клуба.

Единственный мяч в этой встрече на 10-й минуте с пенальти забил полузащитник «Оренбурга» Николай Титков. С 40-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления защитника Олега Рябчука.

Ответный матч между этими командами состоится в Москве 12 марта.

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1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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