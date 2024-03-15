«Зенит» сыграет со «Спартаком» в ½ финала Пути РПЛ Кубка России

Действующий обладатель Кубка России московский ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ сыграет с калининградской «Балтикой». В другой паре жребий свел московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

Пары ½ финала Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» — «Зенит»

«Балтика» — ЦСКА

Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ Кубка России пройдут 2—4 апреля , ответные — 16—18 апреля . Команды, указанные первыми, сыграют первые матчи дома.

«Оренбург», «Локомотив», «Динамо» и «Ростов», вылетевшие из Пути РПЛ на стадии четвертьфинала, продолжают борьбу за трофей в Пути регионов.

Пары второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России

«Ахмат» — «Оренбург»

«Урал» — «Локомотив»

«СКА-Хабаровск» — «Динамо»

«Химки» — «Ростов»