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13:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в ½ финала Пути РПЛ Кубка России

РФС провел жеребьевку полуфинальных пар Пути РПЛ и четвертьфинальных пар второго этапа Пути регионов Кубка России.

Спартак
Зенит
ЦСКА
БалтикаКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Действующий обладатель Кубка России московский ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ сыграет с калининградской «Балтикой». В другой паре жребий свел московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

Пары ½ финала Пути РПЛ Кубка России

  • «Спартак» — «Зенит»
  • «Балтика» — ЦСКА

Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ Кубка России пройдут 2—4 апреля, ответные — 16—18 апреля. Команды, указанные первыми, сыграют первые матчи дома.

«Оренбург», «Локомотив», «Динамо» и «Ростов», вылетевшие из Пути РПЛ на стадии четвертьфинала, продолжают борьбу за трофей в Пути регионов.

Пары второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России

  • «Ахмат» — «Оренбург»
  • «Урал» — «Локомотив»
  • «СКА-Хабаровск» — «Динамо»
  • «Химки» — «Ростов»

Команды, указанные первыми, будут играть дома. На всех стадиях Пути регионов команды проводят по одной игре. Матчи второго этапа ¼ финала Пути регионов пройдут 2—4 апреля.

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