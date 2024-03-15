«Зенит» сыграет со «Спартаком» в ½ финала Пути РПЛ Кубка России
РФС провел жеребьевку полуфинальных пар Пути РПЛ и четвертьфинальных пар второго этапа Пути регионов Кубка России.
РФС провел жеребьевку полуфинальных пар Пути РПЛ и четвертьфинальных пар второго этапа Пути регионов Кубка России.
Действующий обладатель Кубка России московский ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ сыграет с калининградской «Балтикой». В другой паре жребий свел московский «Спартак» и петербургский «Зенит».
Пары ½ финала Пути РПЛ Кубка России
Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ Кубка России пройдут
«Оренбург», «Локомотив», «Динамо» и «Ростов», вылетевшие из Пути РПЛ на стадии четвертьфинала, продолжают борьбу за трофей в Пути регионов.
Пары второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России
Команды, указанные первыми, будут играть дома. На всех стадиях Пути регионов команды проводят по одной игре. Матчи второго этапа ¼ финала Пути регионов пройдут