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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Пиняев получил травму головы после столкновения с вратарем

Инцидент произошел в матче ¼ финала Пути регионов Кубка России.

Урал
ЛокомотивКубок России: результаты и календарь
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В Екатеринбурге «Урал» с минимальным счетом обыграл московский «Локомотив». Единственный мяч в начале игры забил защитник Эммерсон.

На 72-й минуте футболист «Локомотива» Сергей Пиняев боролся за верховой мяч в штрафной «Урала», но голкипер Алексей Мамин забрал его в прыжке. Однако вратарь, выпрыгивая за мячом, выставил вперед колено и нанес удар полузащитнику в голову. Пиняев получил сильный ушиб и гематому в области глаза.

Главный арбитр матча Кирилл Левников просматривал эпизод на видеоповторе, но после не стал назначать пенальти, объявив, что голкипер хозяев действовал по правилам. Пиняев, несмотря на травму, смог продолжить матч.

19-летний футболист сборной России Сергей Пиняев в недавно опубликованном рейтинге оказался на втором месте по успешным обводкам среди атакующих игроков по всему миру в возрасте до 20 лет.

Помимо «Урала», в полуфинал Пути регионов Кубка России вышли московское «Динамо» и «Ростов». Еще один полуфиналист определится в Грозном 4 апреля в матче между «Ахматом» и «Оренбургом».

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Первый тайм: 1:0
Локомотив
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