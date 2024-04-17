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19:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны составы команд на матч «Зенита» и «Спартака»

Московской команде, чтобы пройти «Зенит», необходимо побеждать в Санкт-Петербурге.

Спартак
ЗенитКубок России: результаты и календарь

17 апреля 2024 года в ответном матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 19:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Команды объявили стартовые составы.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Эракович, Родригао, Барриос, Вендел, Ахметов, Мантуан, Артур, Сергеев.

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Чернов, Дуарте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Игнатов, Соболев.

В первом матче полуфинала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счетом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил 18-летний бразилец Педро. Своим первым голом за «Спартак» отметился костариканец Манфред Угальде.

16 апреля первым финалистом Пути РПЛ Кубка России стал московский ЦСКА. Армейцы прошли «Балтику» по сумме двух встреч — 3:0.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 47 очков в 23 встречах. «Спартак» с 35 очками находится на седьмой позиции. Сегодняшняя игра станет первой для московского клуба после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. К ответному матчу полуфинала Кубка России команду готовил босниец Владимир Слишкович, который ранее входил в тренерский штаб испанца.

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