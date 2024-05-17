Новый вратарь ЦСКА отметил рост популярности своего канала
Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов сделал первую публикацию в своем телеграм-канале «КиноВолька» после матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 4:5 пен.).
Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов сделал первую публикацию в своем телеграм-канале «КиноВолька» после матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 4:5 пен.).
В середине первого тайма 19-летний вратарь молодежной команды дал интервью у кромки поля и воспользовался возможностью прорекламировать свой телеграм-канал, который посвящен кино. На тот момент на «КиноВольку» было подписано несколько сотен человек.
«Я пришел сюда, чтобы наговорить на гол и прорекламировать телеграм-канал “КиноВолька”, на который всем надо подписаться. Как видите, канал я уже прорекламировал», — сказал Шайхутдинов в прямом эфире.
На 36-й минуте матча вратарь ЦСКА получил тяжелую травму в столкновении с защитником петербуржцев Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел Шайхутдинов, для которого этот матч стал дебютным за первую команду армейцев. Он был признан лучшим игроком матча.
«А существует смайлик настолько искреннего удивления, будто за сутки четыре тысячи человек подписалось? Вау! Сказать, что я в шоке — не сказать ничего. По-моему, всем миром вообще зазывали людей сюда! В комментариях побывали каналы с несколькими сотнями тысяч подписчиков! Статья на Кинопоиске, я себе все руки защипал! А помните недавно тысячу отмечали?
Так вот, отвечая на вопрос коллег: спустя ровно сутки берется телефон в руки и автор приходит в себя! Спасибо всем за поддержку, теплые слова и комментарии. Вчера была игра за себя и за того парня. И пусть у того парня, у Славки Торопа, всё будет в порядке, скорейшего ему выздоровления.
Спасибо всем, кто что-то писал и говорил про меня и как-то поддерживал, возможно не до всех добрался, но старался ответить и связаться с каждым. Это очень ценно. Ну, и пенальти будем тренировать, естественно. А что делать? И кстати, завтра новый отзыв, а то все футбол, футбол. Угадывайте на что в комментариях! Нет, не игра в Питере, у которой не самая высокая общая оценка на Кинопоиске.
Шайхутдинов является основным вратарем молодежной команды ЦСКА. В этом сезоне он провел 16 матчей в МФЛ, в которых пропустил 15 мячей, четырежды оставив свои ворота в неприкосновенности.