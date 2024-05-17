Новый вратарь ЦСКА отметил рост популярности своего канала

«А существует смайлик настолько искреннего удивления, будто за сутки четыре тысячи человек подписалось? Вау! Сказать, что я в шоке — не сказать ничего. По-моему, всем миром вообще зазывали людей сюда! В комментариях побывали каналы с несколькими сотнями тысяч подписчиков! Статья на Кинопоиске, я себе все руки защипал! А помните недавно тысячу отмечали?



Так вот, отвечая на вопрос коллег: спустя ровно сутки берется телефон в руки и автор приходит в себя! Спасибо всем за поддержку, теплые слова и комментарии. Вчера была игра за себя и за того парня. И пусть у того парня, у Славки Торопа, всё будет в порядке, скорейшего ему выздоровления.



Спасибо всем, кто что-то писал и говорил про меня и как-то поддерживал, возможно не до всех добрался, но старался ответить и связаться с каждым. Это очень ценно. Ну, и пенальти будем тренировать, естественно. А что делать? И кстати, завтра новый отзыв, а то все футбол, футбол. Угадывайте на что в комментариях! Нет, не игра в Питере, у которой не самая высокая общая оценка на Кинопоиске.



P. S. ЦСКА всегда будет первым! P. P. S. “Балтика”, вся футбольная страна с вами. Евгений (Латышонок, — прим. ред.), если что, Клаудиньо (бьет пенальти, — прим. ред.) в левый [угол]», — написал Шайхутдинов.