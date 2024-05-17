Стали известны сроки восстановления голкипера ЦСКА Торопа

«Владислав Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция. О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Напомним, в матче финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), Тороп получил травму столкнувшись с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом. 20-летний вратарь ЦСКА не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы лицевых костей и тяжелое сотрясение мозга.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний вратарь дубля Владимир Шайхутдинов, для которого эта встреча стала дебютной за ЦСКА. Он отыграл на ноль и был признан лучшим игроком матча.

Позднее Тороп обратился к болельщикам.