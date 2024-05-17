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09:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны сроки восстановления голкипера ЦСКА Торопа

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо назвал ориентировочные сроки восстановления вратаря армейцев Владислава Торопа, получившего травму в матче с «Зенитом».

Зенит
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Владислав Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция. О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Напомним, в матче финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), Тороп получил травму столкнувшись с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом. 20-летний вратарь ЦСКА не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы лицевых костей и тяжелое сотрясение мозга.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний вратарь дубля Владимир Шайхутдинов, для которого эта встреча стала дебютной за ЦСКА. Он отыграл на ноль и был признан лучшим игроком матча.

Позднее Тороп обратился к болельщикам.

«Друзья! Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в Суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня — и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда — ЦСКА. P. S. Вова — красавчик! Ваш Слава Тороп», — приводит слова Торопа телеграм-канал клуба.

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