Тороп: Хочу свалить из больницы и нормально поесть дома
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о своем самочувствии после травмы.
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о своем самочувствии после травмы.
«Да, тут все хорошо… Но, конечно, хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома», — приводит слова Торопа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале.
15 мая, в матче финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), Тороп получил травму столкнувшись с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Вратарь не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы лицевых костей и тяжелое сотрясение мозга. Вместо Торопа на поле вышел вратарь дубля Владимир Шайхутдинов, для которого эта встреча стала дебютной за ЦСКА. 19-летний футболист был признан лучшим игроком матча.
Ранее Кирилл Брейдо назвал ориентировочные сроки восстановления Торопа.
«Владислав Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция. О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.