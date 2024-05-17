Тороп: Хочу свалить из больницы и нормально поесть дома

«Да, тут все хорошо… Но, конечно, хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома», — приводит слова Торопа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале.

15 мая, в матче финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), Тороп получил травму столкнувшись с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Вратарь не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы лицевых костей и тяжелое сотрясение мозга. Вместо Торопа на поле вышел вратарь дубля Владимир Шайхутдинов, для которого эта встреча стала дебютной за ЦСКА. 19-летний футболист был признан лучшим игроком матча.

Ранее Кирилл Брейдо назвал ориентировочные сроки восстановления Торопа.