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18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, кто прокомментирует Суперфинал Кубка России

«Матч ТВ» раскрыл имена комментаторов, которые 2 июня будут работать на финалах еврокубков и на Суперфинале Кубка России.

Зенит
БалтикаКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале, российские спортивные комментаторы Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский будут работать на трансляции Суперфинала Кубка России.

Футбол

Кубок России 2023/2024
Суперфинал, 2.06.2024, 18:00

Балтика-Зенит-

В Суперфинале Кубка России сезона-2023/2024 встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» встречался с московским ЦСКА. Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. Основное время второго мачта в Санкт-Петербурге тоже закончилось вничью — 0:0. «Зенит» одержал победу в серии пенальти — 5:4. «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов — 1:0.

Финал Лиги чемпионов, в котором 1 июня сойдутся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия», прокомментируют Станислав Минин и Роман Нагучев. На финале Лиги Европы будут работать Дмитрий Шнякин и Игорь Кытманов, а финал Лиги конференций обслужат Эльвин Керимов и Олег Пирожков.

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