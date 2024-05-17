Стало известно, кто прокомментирует Суперфинал Кубка России

Как сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале, российские спортивные комментаторы Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский будут работать на трансляции Суперфинала Кубка России.

Футбол Кубок России 2023/2024 Суперфинал, 2.06.2024, 18:00 Балтика - Зенит -

В Суперфинале Кубка России сезона-2023/2024 встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» встречался с московским ЦСКА. Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. Основное время второго мачта в Санкт-Петербурге тоже закончилось вничью — 0:0. «Зенит» одержал победу в серии пенальти — 5:4. «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов — 1:0.