Стало известно, кто прокомментирует Суперфинал Кубка России
«Матч ТВ» раскрыл имена комментаторов, которые 2 июня будут работать на финалах еврокубков и на Суперфинале Кубка России.
«Матч ТВ» раскрыл имена комментаторов, которые 2 июня будут работать на финалах еврокубков и на Суперфинале Кубка России.
Как сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале, российские спортивные комментаторы Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский будут работать на трансляции Суперфинала Кубка России.
В Суперфинале Кубка России сезона-2023/2024 встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня.
В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» встречался с московским ЦСКА. Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. Основное время второго мачта в Санкт-Петербурге тоже закончилось вничью — 0:0. «Зенит» одержал победу в серии пенальти — 5:4. «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов — 1:0.
Финал Лиги чемпионов, в котором 1 июня сойдутся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия», прокомментируют Станислав Минин и Роман Нагучев. На финале Лиги Европы будут работать Дмитрий Шнякин и Игорь Кытманов, а финал Лиги конференций обслужат Эльвин Керимов и Олег Пирожков.