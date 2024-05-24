Медина: Проигрыш «Балтике» — самый незаслуженный в моей карьере

«Поражение от “Балтики” — самое незаслуженное в моей карьере? Да. Мы очень разочарованы. Нашей целью была победа в турнире, ведь мы — “Спартак”. И мы заслуживали победы. Но в футболе такое случается, когда ты доминируешь, но не забиваешь свои моменты, а потом проигрываешь 0:1. Вратарь “Балтики” был очень хорош, сыграл матч жизни. Я знаю, фанаты разочарованы. И согласен с ними. В следующем сезоне постараемся исправиться. Будем биться до конца. Единственный путь — работать еще упорнее. Нам надо все изменить.



Нулевая ничья с “Пари НН”? Нам такие игры даются тяжело — “Факел”, “Урал”, “Пари НН”. Если бы мы победили в Нижнем Новгороде, то реально бы боролись за чемпионство. Не могу объяснить, почему нам так тяжело играть с такими командами. Наверное, во встречах со “Спартаком” эти клубы всегда стараются выдать матч жизни. Они постоянно играют глубоко в защите, а нам тяжело их вскрывать. На самом деле, для золота нам надо исправить совсем мелкие вещи: не терять очки в матчах с командами ниже уровнем и прибавить в агрессии», — сказал Медина.