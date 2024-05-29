Карасев назначен главным арбитром на Суперфинал Кубка России

Калининградская «Балтика» на пути к Суперфиналу Кубка России обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. «Зенит» был сильнее ЦСКА в финале Пути РПЛ.

Ранее в СМИ сообщили, что Олег Газманов вместе с хором из 40 детей исполнит гимн РФ перед финалом. Также на параде участников Кубка России после матча группа «Мираж» исполнит песню «Новый герой», а в перерыве встречи группа «Моя Мишель» споет композицию «Зима в сердце».