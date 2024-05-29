Карасев назначен главным арбитром на Суперфинал Кубка России
РФС объявил о назначении бригады арбитров на матч Суперфинала Кубка России по футболу сезона-2023/24, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит».
РФС объявил о назначении бригады арбитров на матч Суперфинала Кубка России по футболу сезона-2023/24, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит».
Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».
Бригада арбитров на матч «Балтика» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Виталий Мешков; резервный ассистент — Андрей Образко; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Владимир Москалев; инспектор — Андрей Бутенко.
Калининградская «Балтика» на пути к Суперфиналу Кубка России обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. «Зенит» был сильнее ЦСКА в финале Пути РПЛ.
«Балтика» поборется за трофей впервые в истории клуба.
Ранее в СМИ сообщили, что Олег Газманов вместе с хором из 40 детей исполнит гимн РФ перед финалом. Также на параде участников Кубка России после матча группа «Мираж» исполнит песню «Новый герой», а в перерыве встречи группа «Моя Мишель» споет композицию «Зима в сердце».
Накануне финала в Лужниках пройдет массовый футбольный фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню футбола.