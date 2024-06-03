Игрок «Балтики» объяснил неприличный жест в адрес «Зенита»
Сербский защитник «Балтики» Никола Радмановац объяснил свой неприличный жест, показанный во время церемонии награждения «Зенита» после победы в Кубке России.
Сербский защитник «Балтики» Никола Радмановац объяснил свой неприличный жест, показанный во время церемонии награждения «Зенита» после победы в Кубке России.
Во время награждения 27-летний серб, сидя на газоне, несколько раз показал средний палец в сторону празднующих игроков «Зенита». Действия Радмановаца попали на видео.
Позднее футболист записал в соцсетях видео, где попытался объяснить причины своего поведения.
«Хочу сказать пару слов о видео, которое появилось. Для начала я хочу извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое. Но это просто шутка между мной и Страхиней Эраковичем, который играет в “Зените”. Мы очень хорошие друзья. Так что ни о чем плохом я не думал и ничего плохого не хотел показать. Повторяюсь: это была шутка между нами. Поздравляю “Зенит” с победой. Они показали, что они сейчас самый сильный клуб России, оформил требл. Еще раз поздравляю и прошу прощения, если кого‑то обидел», — сказал Радмановац.
Радмановац выступает за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за калининградцев 30 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Серб имеет действующий контракт с клубом на следующий сезон. «Балтика» проведет следующий сезон в Первой лиге.