Игрок «Балтики» объяснил неприличный жест в адрес «Зенита»

«Хочу сказать пару слов о видео, которое появилось. Для начала я хочу извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое. Но это просто шутка между мной и Страхиней Эраковичем, который играет в “Зените”. Мы очень хорошие друзья. Так что ни о чем плохом я не думал и ничего плохого не хотел показать. Повторяюсь: это была шутка между нами. Поздравляю “Зенит” с победой. Они показали, что они сейчас самый сильный клуб России, оформил требл. Еще раз поздравляю и прошу прощения, если кого‑то обидел», — сказал Радмановац.