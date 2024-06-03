Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Хорватия
Северная Македония
Футбол. Сборные
21:45
Англия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Украина
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Сборные
4.06
Словения
Армения
Футбол. Сборные
4.06
Швейцария
Эстония
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
2.06
Балтика
Зенит
15.05
Зенит
ЦСКА
П 5:4
14.05
Балтика
Спартак
2.05
ЦСКА
Зенит
2.05
Ростов
Балтика
1.05
Динамо
Спартак
17.04
Зенит
Спартак
17.04
Урал
Ростов
Футбол. Кубок России. Все результаты
17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» получил Кубок России на вечное хранение

Сине-бело-голубые заслужили это право благодаря пятой победе в турнире.

ЗенитКубок России: результаты и календарь
33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

2 июня «Зенит» обыграл в суперфинале Кубка России калининградскую «Балтику» со счетом 2:1 и в пятый раз стал победителем турнира. Как сообщается на официальном сайте клуба, петербургский «Зенит» получил на вечное хранение трофей Кубка России по футболу.

«Клуб, Команда которого выигрывает Кубок России 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый кубок», — говорится в регламенте Кубка России.

Ранее команда из Санкт-Петербурга добивалась победы в турнире в 1999, 2010, 2016 и 2020 годах, еще один раз команда становилась обладателем Кубка СССР — в 1944 году. По числу побед в Кубке России «Зенит» вышел на чистое третье место, обойдя московский «Спартак», у которого четыре титула. Больше в соревновании побеждали столичные «Локомотив» (9) и ЦСКА (8), который выиграл кубок в 2023 году.

Также в завершившемся сезоне петербургский клуб выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевав все три возможных трофея на внутренней арене впервые в своей истории.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь