«Зенит» получил Кубок России на вечное хранение

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2 июня «Зенит» обыграл в суперфинале Кубка России калининградскую «Балтику» со счетом 2:1 и в пятый раз стал победителем турнира. Как сообщается на официальном сайте клуба, петербургский «Зенит» получил на вечное хранение трофей Кубка России по футболу.

«Клуб, Команда которого выигрывает Кубок России 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый кубок», — говорится в регламенте Кубка России.

Ранее команда из Санкт-Петербурга добивалась победы в турнире в 1999, 2010, 2016 и 2020 годах, еще один раз команда становилась обладателем Кубка СССР — в 1944 году. По числу побед в Кубке России «Зенит» вышел на чистое третье место, обойдя московский «Спартак», у которого четыре титула. Больше в соревновании побеждали столичные «Локомотив» (9) и ЦСКА (8), который выиграл кубок в 2023 году.